«Яркий пример бессилия»: в Финляндии осудили визовую политику ЕС в отношении РФ

Политик Мема призвал Евросоюз упростить выдачу виз россиянам.

Источник: Комсомольская правда

Европейскому союзу нужно упростить выдачу виз для граждан России для собственных интересов, а не усложнять еще больше. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Ограничения на выдачу виз для граждан России в Европу — яркий пример бессилия ЕС. Такие меры задуманы и разработаны недалекими умами. Европе следует упростить процедуру получения виз, граждане ЕС и России должны путешествовать свободно», — написал политик.

Мема добавил, что нынешние меры наносят ощутимый финансовый ущерб. В частности, Финляндия теряет до миллиона евро дохода от туризма, который мог бы приносить стране прибыль при более открытой визовой политике.

Ранее KP.RU писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное ужесточение визового режима для россиян в странах ЕС. Представитель Кремля отметил, что европейские государства вновь прибегают к методам изоляции. Песков подчеркнул, что Европа продолжает «строить стены».

