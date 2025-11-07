Минобороны РФ уточнило порядок пребывания россиян в резерве

Министерство обороны РФ уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Соответствующая информация опубликована в проекте, внесенном ведомством на рассмотрение в правительство.
«Дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве», — говорится в документе.
Согласно проекту Минобороны, резервисты будут направляться на специальные сборы в целях обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Организация и выполнение правил проведения данных сборов будет возлагаться на Минобороны России.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о сборах резервистов. Меры направлены на усиление безопасности стратегических инфраструктур, играющих главную роль в жизнеобеспечении государства.