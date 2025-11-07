Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ уточнило порядок пребывания россиян в резерве

Минобороны внесло в правительство проект, уточняющий порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны РФ уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Соответствующая информация опубликована в проекте, внесенном ведомством на рассмотрение в правительство.

«Дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве», — говорится в документе.

Согласно проекту Минобороны, резервисты будут направляться на специальные сборы в целях обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Организация и выполнение правил проведения данных сборов будет возлагаться на Минобороны России.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о сборах резервистов. Меры направлены на усиление безопасности стратегических инфраструктур, играющих главную роль в жизнеобеспечении государства.