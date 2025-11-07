Ричмонд
Захарова напомнила Каллас о нелегалах после ее слов о привилегии поездки в ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о привилегии поездки в Европейский союз (ЕС), напомнила ей о миллионах нелегальных мигрантов на территории объединения.

— Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала, — поиронизировала Захарова в своем Telegram-канале.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Теперь все заявления россиян на получение шенгенской визы будут проходить усиленные проверки. Причем до этого западные СМИ уже писали, что ЕС готовится к ужесточению визовых правил для граждан России.

При этом в документе ЕК сказано, что у стран Евросоюза есть полное право сокращать действие многократных шенгенских виз, выданных ранее россиянам. Захарова уже писала, что Европе не нужны российские туристы, поскольку у них есть нелегальные мигранты и украинские уклонисты.

