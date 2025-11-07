Ричмонд
Захарова высмеяла слова Каллас о привилегии въезда в Евросоюз

Официальный представитель МИД РФ отметила, что «Евросоюз привилегированно кормит и поит» нелегальных мигрантов.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на ситуацию с многочисленными нелегальными мигрантами в Европе в ответ на заявление главы дипломатии Евросоюза Кайи Каллас о том, что посещение ЕС — «это скорее привилегия, чем право».

«Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности: “Поездка в Евросоюз — это привилегия, а не данность”, — написала Захарова в своем Telegram-канале. — Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит».

«Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг, — подчеркнула дипломат. — Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала».

Напомним, что все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и повышенный уровень контроля.

