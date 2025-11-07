Захарова высмеяла слова Каллас о привилегии въезда в Евросоюз

«Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности: “Поездка в Евросоюз — это привилегия, а не данность”, — написала Захарова в своем Telegram-канале. — Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит».