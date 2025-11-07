Захарова высмеяла слова Каллас о привилегии въезда в Евросоюз

«Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности: “Поездка в Евросоюз — это привилегия, а не данность”, — написала Захарова в своем Telegram-канале. — Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит».
«Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг, — подчеркнула дипломат. — Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала».
Напомним, что все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и повышенный уровень контроля.