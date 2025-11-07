Замминистра культуры Литвы Брокас уходит с поста после критики за поездки в РФ

Ранее Life.ru рассказывал, как Государственная языковая инспекция Литвы тщетно пыталась оштрафовать робота-уборщика, который разговаривал на русском языке с посетителями. Роботяга предупреждал посетителей фразой на русском: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». Выяснилось, что обслуживающая аппарата компания установила на него русскоязычный софт. В итоге глава языковой инспекции заявил, что законодательство регулирует только публичные надписи, а не голосовые сообщения, поэтому робот не нарушает языковые нормы.