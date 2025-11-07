Замминистра культуры Литвы Брокас уходит с поста после критики за поездки в РФ

Чиновник пояснил своё решение распространением спекуляций о его личной жизни, которые он охарактеризовал как целенаправленную атаку против него персонально и против культурных инициатив в целом.
«Сегодня я принял решение уйти с должности вице-министра культуры», — написал он на странице в соцсети.
После назначения на должность Брокас столкнулся с общественной критикой из-за поездок в Россию после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Как ранее пояснял сам политик, он неоднократно посещал нашу страну для участия в съёмках фильма, критикующего российскую власть. При этом премьер-министр Литвы Инга Ругинене отмечала, что не получала от спецслужб какой-либо негативной информации о заместителе министра.
Ранее Life.ru рассказывал, как Государственная языковая инспекция Литвы тщетно пыталась оштрафовать робота-уборщика, который разговаривал на русском языке с посетителями. Роботяга предупреждал посетителей фразой на русском: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». Выяснилось, что обслуживающая аппарата компания установила на него русскоязычный софт. В итоге глава языковой инспекции заявил, что законодательство регулирует только публичные надписи, а не голосовые сообщения, поэтому робот не нарушает языковые нормы.
