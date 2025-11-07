Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко дал указания пограничникам по действиям на границе с Литвой

Работа на белорусско-литовской границе будет усилена по указанию Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Госпогранкомитета Константина Молостова и дал конкретные указания по действиям пограничников на границе с Литвой. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба главы государства «Пул Первого».

Основной темой доклада стала текущая ситуация на белорусско-литовской границе. По данным канала, в ходе совещания Лукашенко обсудил меры по обеспечению контроля и безопасности на пограничной территории.

Отмечается, что в ближайшие дни будет выстроена системная работа на всей протяженности белорусско-литовской границы, направленная на усиление контроля и координацию действий пограничных подразделений.

Ранее KP.RU писал, что Белоруссия не разрешила литовским грузовикам, застрявшим на ее территории, вернуться домой через КПП в Шальчининкае. Советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас уточнил, что речь шла только о транзите через районный контрольный пункт, однако Минск отказал в пропуске.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше