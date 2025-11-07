Лукашенко дал указания пограничникам по действиям на границе с Литвой

Ранее KP.RU писал, что Белоруссия не разрешила литовским грузовикам, застрявшим на ее территории, вернуться домой через КПП в Шальчининкае. Советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас уточнил, что речь шла только о транзите через районный контрольный пункт, однако Минск отказал в пропуске.