Лукашенко дал указания пограничникам по действиям на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Госпогранкомитета Константина Молостова и дал конкретные указания по действиям пограничников на границе с Литвой. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба главы государства «Пул Первого».
Основной темой доклада стала текущая ситуация на белорусско-литовской границе. По данным канала, в ходе совещания Лукашенко обсудил меры по обеспечению контроля и безопасности на пограничной территории.
Отмечается, что в ближайшие дни будет выстроена системная работа на всей протяженности белорусско-литовской границы, направленная на усиление контроля и координацию действий пограничных подразделений.
Ранее KP.RU писал, что Белоруссия не разрешила литовским грузовикам, застрявшим на ее территории, вернуться домой через КПП в Шальчининкае. Советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас уточнил, что речь шла только о транзите через районный контрольный пункт, однако Минск отказал в пропуске.