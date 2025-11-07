Ричмонд
В Дагестане упал частный вертолет, погибли четыре человека

«Вертолет Ка-226, принадлежащий АО “Концерн Кизлярский электромеханический завод” (КЭМЗ), потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-Су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», — сказал министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дагестане четыре человек погибли после падения частного вертолета, три человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

В разбившемся вертолете, предварительно, находились сотрудники предприятия КЭМЗ. Среди пострадавших и сын руководителя предприятия. В оперативных службах также сообщили, что вертолет упал на частный дом в населенном пункте Ачи-Су, произошло возгорание. Внутри людей не было, поскольку дом не эксплуатировался.

Причиной падения вертолета стала техническая неисправность воздушного судна.

К работе по данному происшествию привлечены 16 человек и четыре единицы техники, из них от МЧС России 11 человек и три единиц техники.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту падения вертолета. -0-