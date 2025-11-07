Премьер Венгрии Орбан прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт подпишет соглашение с Вашингтоном в ядерной сфере и подчеркнет необходимость сохранения возможности закупок энергоресурсов у России без применения американских санкций.