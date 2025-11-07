Ричмонд
Премьер Венгрии Орбан прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Трамп лично встретил Орбана в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Хозяин Овального кабинета лично встречал главу венгерского правительства у входа в здание. Американский лидер, встречая Орбана, назвал того «великим лидером».

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт подпишет соглашение с Вашингтоном в ядерной сфере и подчеркнет необходимость сохранения возможности закупок энергоресурсов у России без применения американских санкций.

Дипломат уточнил, что ядерное соглашение будет подписано на предстоящей встрече Орбана с Трампом. Министр подчеркнул стратегическую важность этих переговоров для Венгрии.

5 ноября Сийярто заявил, что на предстоящих переговорах Орбана и Трампа лидеры стран могут обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.

