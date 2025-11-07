Экс-депутат Финляндии Ано Туртиайнен хочет получить политическое убежище в РФ

Ано Туртиайнен ранее избирался в парламент от партии «Истинные финны», а после исключения из неё с 2019 по 2023 годы представлял партию «Власть принадлежит народу». Кроме того, финский парламент пытается взыскать с него более 30 тысяч евро в качестве групповых грантов за 2022−2023 годы, поскольку Туртиайнен не предоставил отчёт о расходовании этих средств. Решение о запросе политического убежища Туртиайнен объяснил давлением СМИ и опасением за личную безопасность.