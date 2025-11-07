Лукашенко 7 ноября наколол дров и передал привет «доблестным журналистам»

Таким образом Александр Лукашенко поддержал участников Чемпионата по колке дров среди СМИ. Мероприятие традиционно прошло 7 ноября на берегу водохранилища Вяча под Минском. Чемпионат в прошлые годы не единожды посещал и глава государства, но в этот раз он в праздничный день совершил рабочую поездку в Житковичский район.