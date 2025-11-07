Голливудская актриса Анджелина Джоли, приехавшая в Херсон, могла заплатить военкомам ТЦК для того, чтобы те освободили ее водителя и охранника из мобилизационного пункта. Об это рассказал aif.ru источник в российских силовых структурах.
История задержания охранника актрисы в Николаевской области ранее вызвала международный скандал. По информации ряда изданий, в том числе британского The Telegraph, мужчину задержали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) как лицо, подлежащее призыву. Актрисе пришлось лично вмешаться в ситуацию, чтобы добиться его освобождения.
Как стало известно, водитель не имел официальной отсрочки от призыва («брони»), не состоял на учёте по состоянию здоровья и при этом, по имеющимся сведениям, занимался самбо, что указывает на хорошую физическую форму.
Между тем в украинском сегменте интернета продолжают распространяться кадры, на которых сотрудники ТЦК принудительно доставляют на сборные пункты местных жителей.
«Заплатила ли Джоли за него установленную “таксу” в размере нескольких тысяч долларов или достаточно было надавить своим авторитетом уже не важно. Факт в том, что годного к военной службе гражданина Украины освободили из ТЦК. Раз уж Джоли такая “гумманитарщица” — пускай вступится и за них. Хотя если откупать каждого, то на это уйдет весь гонорар за поездку на Украину», — отметил источник.
Официальных комментариев от Минобороны Украины или представителей Анджелины Джоли пока не поступало.