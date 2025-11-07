Ричмонд
«Редкого ума человек»: Захарова хлестко ответила Каллас, назвавшей поездки в ЕС «привилегией»

Захарова иронично ответила Каллас, назвавшей поездки в Евросоюз привилегией.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая назвала поездки в ЕС для россиян некой «привилегией», а не данностью.

Дипломат полагает, что так еврочиновница, вероятно, высказалась про миллионы нелегальных мигрантов, которых сейчас ЕС привилегированно кормит и поит. При этом Каллас и словом не обмолвилась про легальных туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг, подчеркнула она.

«Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», — констатировала Захарова.

Как писал сайт KP.RU, в свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Европа снова сама себя наказала, запретив выдавать многократные шенгенские визы гражданам России.

