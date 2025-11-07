Токаев: Казахстан готов принять переговоры России и Украины

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.