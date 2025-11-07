Ричмонд
Токаев: Казахстан готов принять переговоры России и Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о возможности прекращения огня на Украине и готовности Астаны принять переговоры между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью американской газете The New York Times в ходе визита в Вашингтон.

«Токаев заявил, что он считает, что прекращение огня на Украине “возможно”. И Казахстан готов принять переговоры между Украиной и Россией», — говорится в сообщении издания.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

В рамках саммита «Центральная Азия + США» (C5+1) состоялся диалог между президентами Узбекистана (Шавкат Мирзиеев) и Туркменистана (Сердар Бердымухамедов) и их американским коллегой Дональдом Трампом. Согласно трансляциям мероприятия, главы Узбекистана и Туркменистана вели беседу на русском языке. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также обратился к Трампу на русском языке. В свою очередь, лидеры Киргизии (Садыр Жапаров) и Таджикистана (Эмомали Рахмон) предпочли выступать на государственных языках своих стран.

