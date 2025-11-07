Трамп оценил шансы на встречу с Путиным: вот что сказал

Ранее KP.RU сообщал, что Виктор Орбан прибыл в Белый дом для официальной встречи с Дональдом Трампом. Американский президент лично встретил премьера Венгрии у входа в здание Овального кабинета и, приветствуя гостя, охарактеризовал его как «великого лидера».