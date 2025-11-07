Трамп оценил шансы на встречу с Путиным: вот что сказал

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности проведения встречи с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Трамп подчеркнул, что переговоры с российским лидером остаются реальной перспективой и уточнил: «Всегда есть шанс. Очень хороший шанс».
При этом американский президент воздержался от комментариев относительно возможного исключения Венгрии из режима санкций США, что позволило бы стране продолжать закупки российского природного газа.
Ранее KP.RU сообщал, что Виктор Орбан прибыл в Белый дом для официальной встречи с Дональдом Трампом. Американский президент лично встретил премьера Венгрии у входа в здание Овального кабинета и, приветствуя гостя, охарактеризовал его как «великого лидера».