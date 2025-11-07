Медведев назвал совместимыми цели СВО и национальные цели развития РФ

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание программной комиссии партии, на котором подчеркнул совместимость задач специальной военной операции и национальных приоритетов развития России.
По утверждению политика, в текущий момент «нужно решить все задачи».
«Это финансирование специальной военной операции, достижение целей СВО, ну, и достижение национальных целей развития нашей страны. Это совместимые возможности, и ровно об этом сейчас коллеги говорили», — заявил Медведев.
Кроме того, на заседании было заявлено о необходимости наращивания финансирования мер по реабилитации участников СВО в течение следующих трех лет.
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше