Медведев назвал совместимыми цели СВО и национальные цели развития РФ

По словам зампреда Совбеза РФ, сейчас «нужно решить все задачи».

Источник: Аргументы и факты

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание программной комиссии партии, на котором подчеркнул совместимость задач специальной военной операции и национальных приоритетов развития России.

По утверждению политика, в текущий момент «нужно решить все задачи».

«Это финансирование специальной военной операции, достижение целей СВО, ну, и достижение национальных целей развития нашей страны. Это совместимые возможности, и ровно об этом сейчас коллеги говорили», — заявил Медведев.

Кроме того, на заседании было заявлено о необходимости наращивания финансирования мер по реабилитации участников СВО в течение следующих трех лет.

