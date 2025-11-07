Ричмонд
Трамп отметил близость Орбана и Путина

Трамп признал понимание между Орбаном и Путиным.

Президент США Дональд Трамп 7 ноября в Белом доме в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что тот хорошо знает и понимает российского лидера Владимира Путина. Информация об этом появилась после встречи глав государств.

Трамп подчеркнул значимость знаний и понимания Орбаном позиции российского лидера. «Он (Орбан) понимает Путина и очень хорошо его знает», — сказал президент США.

Встреча в Белом доме привлекла внимание международной общественности, так как отношения между лидерами разных стран часто влияют на политический ландшафт региона и мировую политику в целом. Также Трамп заявил, что Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России из-за своего географического положения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше