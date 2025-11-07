Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможной покупке Венгрией нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп отказался от прямого ответа на вопрос о возможности закупок Венгрией российской нефти.
Во время встречи хозяином Овального кабинета венгерского премьера у входа в Белый дом журналисты спросили Трампа, нужно ли «позволить Венгрии» закупать российскую нефть, однако американский президент ушел от ответа, похвалив Орбана.
«Он — великий лидер», — сказал Трамп, проигнорировав вопрос.
Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 7 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом для встречи с американским лидером.
Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт подпишет соглашение с Вашингтоном в ядерной сфере и подчеркнет необходимость сохранения возможности закупок энергоресурсов у России без применения американских санкций.