Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможной покупке Венгрией нефти из РФ

В Белом доме проходят переговоры премьера Венгрии Орбана и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отказался от прямого ответа на вопрос о возможности закупок Венгрией российской нефти.

Во время встречи хозяином Овального кабинета венгерского премьера у входа в Белый дом журналисты спросили Трампа, нужно ли «позволить Венгрии» закупать российскую нефть, однако американский президент ушел от ответа, похвалив Орбана.

«Он — великий лидер», — сказал Трамп, проигнорировав вопрос.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 7 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом для встречи с американским лидером.

Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт подпишет соглашение с Вашингтоном в ядерной сфере и подчеркнет необходимость сохранения возможности закупок энергоресурсов у России без применения американских санкций.

