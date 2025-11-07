В конце октября Трамп также упоминал, что Орбан просил исключить Венгрию из санкций против российской нефти, но тогда американский лидер не дал такого разрешения. Премьер-министр Венгрии ранее отмечал, что страна должна убедить США в своей особой позиции на энергетическом рынке. В то же время в России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада, а в Москве подчеркивали, что Запад не хочет признавать провал введенного против РФ санкционного режима. В некоторых западных странах также высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.