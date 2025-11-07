Ричмонд
Трамп признал, что Венгрии трудно отказаться от нефти из России

Президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил, что Венгрии трудно отказаться от закупок нефти и газа из России из-за отсутствия выхода к морю и портов. Об этом сообщил сам американский лидер на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Трамп встретился с Орбаном в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил, что Венгрии трудно отказаться от закупок нефти и газа из России из-за отсутствия выхода к морю и портов. Об этом сообщил сам американский лидер на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Трамп пояснил, что географическое положение Венгрии создает серьезные препятствия для диверсификации источников энергоресурсов. «Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Это большая страна, но у них нет выхода к морю, у них нет портов, поэтому у них проблема», — заявил президент США.

В конце октября Трамп также упоминал, что Орбан просил исключить Венгрию из санкций против российской нефти, но тогда американский лидер не дал такого разрешения. Премьер-министр Венгрии ранее отмечал, что страна должна убедить США в своей особой позиции на энергетическом рынке. В то же время в России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада, а в Москве подчеркивали, что Запад не хочет признавать провал введенного против РФ санкционного режима. В некоторых западных странах также высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.

