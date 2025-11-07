Трамп лично успокоил супругу мужчины, упавшего в обморок в Белом доме

Президент США Дональд Трамп лично успокаивал супругу мужчины, который потерял сознание во время мероприятия в Белом доме. Об этом рассказал глава Центров Medicare и Medicaid Мехмет Оз на видео, опубликованном в канале администрации в соцсети X.
Инцидент произошел на мероприятии, посвященном вопросам здравоохранения в США. Один из участников внезапно упал в обморок, после чего прессу попросили покинуть зал. Личность пострадавшего Белый дом не разглашал.
«Я хотел поговорить с женой, чтобы рассказать ей, что случилось и чтобы успокоить ее. Президент увидел меня и спросил, с кем я разговаривал. Я сказал, что говорю с женой, тогда он сказал мне “дай мне этот телефон”. И он поговорил с ней и успокоил ее лучше, чем смог бы я сам», — отметил Оз.
Ранее СМИ сообщали, что пострадавший якобы был Гордон Финдлей, представитель фармацевтической компании Novo Nordisk, производящей препарат для похудения. Позже в компании эту информацию опровергли, отметив, что Финдлей не присутствовал на мероприятии.