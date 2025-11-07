Трамп: всегда есть шанс для встречи с Путиным в Будапеште

Для встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште всегда есть шанс, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом американский лидер сказал во время официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белый дом. Трансляцию мероприятия ведет на YouTube журнал Forbes.
Ранее Орбан также выразил уверенность в том, что саммит между Россией и США в Будапеште состоится.
Напомним, Трамп и Путин 16 октября договорились о встрече в Будапеште. 20 октября глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону возможные шаги по реализации достигнутых договоренностей.
Позднее источники в Белом доме сообщили, что встреча может быть отложена на неопределенный срок. В Кремле подчеркнули, что саммит требует серьезной подготовки, поэтому конкретные даты пока не определены.