Молдова впервые стала членом исполнительного совета ЮНЕСКО

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Молдова займет место в исполнительном совете Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на период с 2025 по 2029 год. Выборы состоялись в ходе 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей на этой неделе в Самарканде.
«Получение мандата в исполнительном совете ЮНЕСКО — это важная возможность совместно с нашими партнерами внести вклад в укрепление ценностей открытого общества, основанного на знаниях и взаимном уважении», — заявил глава МИД Молдовы вице-премьер Михай Попшой.
Он также отметил, что выбор Молдовы одним членом совета отражает твердую приверженность республики ценностям и принципам, продвигаемым ЮНЕСКО.
«Благодаря этому назначению наша страна будет активно способствовать укреплению международного сотрудничества в сферах деятельности организации, а также содействовать межкультурному диалогу и свободному доступу к информации», — сказал министр.
По его мнению, представитель Молдовы на новом посту сможет, помимо прочего, также содействовать включению большего числа достопримечательностей Молдовы в список материальных и нематериальных объектов под охраной ЮНЕСКО.
Попой также назвал одним из приоритетов работы Молдовы в ЮНЕСКО сохранение и продвижение гагаузского языка, который, как отметил глава МИД, согласно докладу организации, находится на грани исчезновения.
«Молдова твердо намерена внести свой вклад в сохранение гагаузской культуры и идентичности как неотъемлемой части республики», — подчеркнул Попшой.
Исполнительный совет является одним из главных руководящих органов ЮНЕСКО. Он реализует решения Генеральной конференции, контролирует реализацию программ организации, выносит рекомендации по приему новых государств-членов и играет важную роль в отборе и назначении генерального директора. Кроме того, совет может созывать внеочередные сессии и международные конференции, посвященные ключевым направлениям деятельности ЮНЕСКО: образованию, науке, культуре и коммуникации.