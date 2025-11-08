Молдова впервые стала членом исполнительного совета ЮНЕСКО

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Молдова займет место в исполнительном совете Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на период с 2025 по 2029 год. Выборы состоялись в ходе 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей на этой неделе в Самарканде.