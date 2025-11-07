Орбан призвал Запад остановить конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Западный мир совершил огромную ошибку несколько лет назад в вопросе конфликта на Украине и нужно остановить это, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
«Это была огромная ошибка, то, что мы, то есть западный, совершили (в рамках конфликта на Украине — ред.) несколько лет назад, и нужно остановить это», — сказал он перед началом переговоров с Трампом в Белом доме.
Глава венгерского кабмина также заявил, что прекрасно понимает нынешнюю решимость Трампа сделать всё, чтобы остановить конфликт на Украине, добавив, что прибыл в США, чтобы быть максимально полезным, чтобы внести вклад в мирные усилия Трампа.