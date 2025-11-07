Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ухмыльнулся после слов Орбана про победу Украины

Орбан заявил, что победа Украины в конфликте возможна только из-за чуда.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил крайне скептическое мнение относительно возможности Украины одержать победу в текущем конфликте с Россией. Об этом венгерский политик заявил в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп уточнил, правильно ли он понял, что Украина в обычных условиях не сможет выиграть у России конфликт, на что Орбан ответил: «Ты знаешь, чудо может случиться». Трамп согласился с этой оценкой, отметив, что это действительно так. При этом, Трамп ухмыльнулся после слов Орбана про оценку победы Украины.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп заявил о высокой вероятности встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома подчеркнул, что на переговоры с российским лидером есть «очень хороший шанс».

Во время встречи с Орбаном в Белом доме журналисты поинтересовались, будет ли США разрешать Венгрии покупать российскую нефть. Трамп воздержался от комментариев о возможном исключении Будапешта из-под санкций Вашингтона.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше