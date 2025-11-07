Трамп ухмыльнулся после слов Орбана про победу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил крайне скептическое мнение относительно возможности Украины одержать победу в текущем конфликте с Россией. Об этом венгерский политик заявил в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп уточнил, правильно ли он понял, что Украина в обычных условиях не сможет выиграть у России конфликт, на что Орбан ответил: «Ты знаешь, чудо может случиться». Трамп согласился с этой оценкой, отметив, что это действительно так. При этом, Трамп ухмыльнулся после слов Орбана про оценку победы Украины.
Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп заявил о высокой вероятности встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома подчеркнул, что на переговоры с российским лидером есть «очень хороший шанс».
Во время встречи с Орбаном в Белом доме журналисты поинтересовались, будет ли США разрешать Венгрии покупать российскую нефть. Трамп воздержался от комментариев о возможном исключении Будапешта из-под санкций Вашингтона.