Трамп ухмыльнулся после слов Орбана про победу Украины

Трамп уточнил, правильно ли он понял, что Украина в обычных условиях не сможет выиграть у России конфликт, на что Орбан ответил: «Ты знаешь, чудо может случиться». Трамп согласился с этой оценкой, отметив, что это действительно так. При этом, Трамп ухмыльнулся после слов Орбана про оценку победы Украины.