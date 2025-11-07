Ричмонд
Трамп заявил, что недоволен тем, что Европа закупает российскую нефть

Трамп недоволен тем, что ЕС продолжает закупать российскую нефть.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит с лидерами европейских стран, но недоволен тем, что они закупают российскую нефть.

«Они все мои приятели. Я думаю, почти все лидеры в Европе — мои приятели. Мы очень хорошо ладим, они делают все, что я сказал им сделать с НАТО и так далее. Единственное, что они продолжают делать — это закупать нефть у России, это не очень хорошо», — сказал Трамп на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

