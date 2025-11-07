Сийярто: на подготовку саммита РФ и США в Будапеште могут уйти месяцы

Напомним, лидеры России и США договорились о проведении личной встречи в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 16 октября. Для саммита была выбрана венгерская столица. 23 октября в Белом доме заявили, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не исключена из повестки дня, однако важно, чтобы она дала позитивные результаты.