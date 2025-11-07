Сийярто: на подготовку саммита РФ и США в Будапеште могут уйти месяцы

Подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может продлиться несколько месяцев, так как власти Венгрии хотят, чтобы переговоры завершились заключением соглашения об урегулировании украинского конфликта, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
«Для успешного проведения мирного саммита необходима подготовка. Это может занять недели, даже месяцы, я думаю, что это естественно», — сказал он в интервью телекомпании М1.
Сийярто подчеркнул, что не следует терять надежду на мир, необходимо активизировать усилия.
По словам главы МИД, Венгрия хотела бы, чтобы подготовительные российско-американские переговоры состоялись как можно скорее, при этом очевидно, что стороны собираются «завершить свою встречу соглашением».
«Мы понимаем, что они хотят провести саммит не просто ради саммита, а для того, чтобы он мог открыть путь к миру», — сказал Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что РФ и США нужно решить пару вопросов перед саммитом в Будапеште, после этого встреча может быть организована в кратчайшие сроки.
Напомним, лидеры России и США договорились о проведении личной встречи в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 16 октября. Для саммита была выбрана венгерская столица. 23 октября в Белом доме заявили, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не исключена из повестки дня, однако важно, чтобы она дала позитивные результаты.