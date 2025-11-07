Трамп рассказал, что мешает проведению саммита в Будапеште

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что основной преградой для проведения его встречи с Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, что препятствует проведению саммита в Будапеште.
Ранее американский лидер заявил, что возможность проведения в Будапеште российско-американской встречи на высшем уровне продолжает обсуждаться.
16 октября Трамп после разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что будапештский саммит России и США будет востребован на определенном этапе обеими сторонами, но встрече лидеров должна предшествовать скрупулезная работа.