Орбан заявил, что за мир на Украине выступают только США и Венгрия

Венгерский премьер заявил, что лишь США и Венгрия выступают за мир в ситуации с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

За мир в ситуации с Украиной выступают только США и Венгрия, заявил венгерский премьер Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

«Единственным правительством за мир является правительство США и маленькая Венгрия в Европе», — сказал он.

По словам Трампа, продолжение боевых действий на Украине стали причиной того, что его саммит с президентом России Владимиром Путиным до сих пор не состоялся. «Основное разночтение в том, что они просто пока не хотят останавливаться, но, думаю, они это сделают», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что для встречи с Путиным в Будапеште всегда есть шанс.

Как отметил Трамп, президент США Джо Байден добивался начала конфликта на Украине, в итоге страна стала меньше.

