Орбан заявил, что за мир на Украине выступают только США и Венгрия

По словам Трампа, продолжение боевых действий на Украине стали причиной того, что его саммит с президентом России Владимиром Путиным до сих пор не состоялся. «Основное разночтение в том, что они просто пока не хотят останавливаться, но, думаю, они это сделают», — сказал американский лидер.