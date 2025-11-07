Орбан заявил, что за мир на Украине выступают только США и Венгрия

За мир в ситуации с Украиной выступают только США и Венгрия, заявил венгерский премьер Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
«Единственным правительством за мир является правительство США и маленькая Венгрия в Европе», — сказал он.
По словам Трампа, продолжение боевых действий на Украине стали причиной того, что его саммит с президентом России Владимиром Путиным до сих пор не состоялся. «Основное разночтение в том, что они просто пока не хотят останавливаться, но, думаю, они это сделают», — сказал американский лидер.
Он также заявил, что для встречи с Путиным в Будапеште всегда есть шанс.
Как отметил Трамп, президент США Джо Байден добивался начала конфликта на Украине, в итоге страна стала меньше.