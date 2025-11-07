Ричмонд
Трамп поддержал прогноз Орбана о скором окончании конфликта на Украине

Лидеры США и Венгрии уверены в скором завершении украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп поддержал точку зрения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно возможности скорого окончания конфликта на Украине. Разговор об украинском кризисе состоялся на встрече лидеров в Белом доме.

Американский президент подчеркнул согласие сторон в оценке перспектив урегулирования ситуации на Украине, сказав: «Думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится. Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится в не столь отдаленном будущем».

На встрече Трамп уточнил у Орбана, правильно ли он понял, что Украина в обычных условиях не сможет выиграть конфликт с Россией. Премьер Венгрии ответил, что лишь чудо может изменить ситуацию. Американский лидер согласился с таким мнением.

Как писал KP.RU, Дональд Трамп сообщил о высокой вероятности встречи с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома отметил, что на переговоры с российским президентом есть «очень хороший шанс».

