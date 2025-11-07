Трамп поддержал прогноз Орбана о скором окончании конфликта на Украине

Американский президент подчеркнул согласие сторон в оценке перспектив урегулирования ситуации на Украине, сказав: «Думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится. Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится в не столь отдаленном будущем».