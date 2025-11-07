Опрос: почти 90% французов считают политику Макрона провальной

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политику президента Франции Эммануэля Макрона считают провальной 89% граждан страны. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией Odoxa-BackBone Consulting.
По результатам опроса, 89% французов назвали политику, проводимую Эммануэлем Макроном с 2017 года, полным провалом. Респонденты заявили, что «хотят перевернуть страницу» и не желают, чтобы Макрон в дальнейшем «играл значимую роль в политике» страны. Как поясняется в сообщении, более трех четвертей его же избирателей, а это 77%, разделяют такое мнение.
Наибольшее недовольство вызывают три направления политики: 88% французов не видят улучшения покупательной способности, 86% негативно оценивают пенсионную реформу, а 85% считают неудовлетворительной миграционную политику. При этом 71% респондентов указывают на недостаточные меры по обеспечению внутренней безопасности.
Опрос проводился среди 1 тыс. французов 5 и 6 ноября.
В прошлом глава государства сетовал на конституционные ограничения, запрещающие баллотироваться на третий срок подряд и, по данным СМИ, изучает возможность повторного избрания в 2032 году. -0-