Опрос: почти 90% французов считают политику Макрона провальной

По результатам опроса, 89% французов назвали политику, проводимую Эммануэлем Макроном с 2017 года, полным провалом. Респонденты заявили, что «хотят перевернуть страницу» и не желают, чтобы Макрон в дальнейшем «играл значимую роль в политике» страны. Как поясняется в сообщении, более трех четвертей его же избирателей, а это 77%, разделяют такое мнение.