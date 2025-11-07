Ричмонд
Трамп: в ходе конфликта Украина утратила значительную часть территорий

Дональд Трамп подчеркнул, что Россию и Украину к конфликту подтолкнул бывший президент США Джо Байден.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратил внимание на сокращение территории Украины в результате конфликта. Об этом он заявил в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме.

По мнению Трампа, вина за эскалацию напряженности между Россией и Украиной лежит на предыдущем президенте США Джо Байдене.

«Посмотрите, что случилось с Украиной, это гораздо меньшая страна, и много людей погибло», — заявил Трамп.

Президент США также выразил намерение приложить все усилия для скорейшего завершения этого конфликта, как он это делал и в восьми предыдущих случаях.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс.

