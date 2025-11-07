Трамп: в ходе конфликта Украина утратила значительную часть территорий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратил внимание на сокращение территории Украины в результате конфликта. Об этом он заявил в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме.
По мнению Трампа, вина за эскалацию напряженности между Россией и Украиной лежит на предыдущем президенте США Джо Байдене.
«Посмотрите, что случилось с Украиной, это гораздо меньшая страна, и много людей погибло», — заявил Трамп.
Президент США также выразил намерение приложить все усилия для скорейшего завершения этого конфликта, как он это делал и в восьми предыдущих случаях.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс.