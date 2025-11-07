Трамп признал, что Венгрии трудно получать нефть не из России

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США изучают возможность предоставления Венгрии исключения из санкций в отношении нефти РФ, стране трудно получать энергоресурсы из других государств, пишет РИА Новости.
«Мы изучаем этот вопрос, потому что ему (премьер-министру Венгрии Виктору Орбану — прим. ред.) очень сложно получать нефть и газ из других стран, как вы знаете, у них (венгров — прим. ред.) нет преимущества в виде выхода к морю», — заявил Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном в Белом доме.
В октябре лидер США утверждал, что Виктор Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти. По словам венгерского премьера, его страна должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, для получения исключения.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не предоставил Венгрии исключение из санкций в отношении нефти РФ.