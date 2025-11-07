Минобороны уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве

«Резервисты направляются на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Организация и проведение таких сборов возлагается на военное ведомство. На участников будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные для граждан, проходящих военные сборы. Документ закрепляет порядок участия россиян в мобилизационном резерве и регулирует их задачи при защите важных объектов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий призывать резервистов на сборы для охраны ключевых объектов инфраструктуры — энергетических, транспортных, нефтеперерабатывающих и других. Закон распространяется только на регионы проживания граждан. Документ предусматривает, что участие резервистов в специальных сборах осуществляется по решению президента РФ, а правила их проведения будут установлены правительством.
