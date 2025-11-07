Минобороны уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий призывать резервистов на сборы для охраны ключевых объектов инфраструктуры — энергетических, транспортных, нефтеперерабатывающих и других. Закон распространяется только на регионы проживания граждан. Документ предусматривает, что участие резервистов в специальных сборах осуществляется по решению президента РФ, а правила их проведения будут установлены правительством.