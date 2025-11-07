Ричмонд
Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии

Трамп заявил, что отменил встречу Путиным, потому что для нее не пришло время.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии, посчитав, что для нее пока не пришло время.

«Думаю, я хотел бы провести её (встречу — ред.) в Венгрии, в Будапеште. Но в итоге я не стал — не ожидал, что она принесет какие-либо результаты», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США проведение саммита РФ и США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение.

Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.

Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

