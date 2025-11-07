Трамп заявил, что США рассматривают возможность проведения саммита в Будапеште

«Мы говорим [об этом]. Мы расскажем об этом — встречах с [президентом России Владимиром] Путиным — позже. Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает», — сообщил американский лидер журналистам.
Трамп также отметил, что венгерский премьер-министр разделяет оптимистичные прогнозы относительно урегулирования украинского конфликта. По словам президента США, Орбан уверен в возможности достижения мирного соглашения в обозримом будущем.
Напомним, саммит между лидерами России и США, запланированный в Будапеште, был анонсирован после телефонного разговора Владимира Путина с американским коллегой 16 октября и подтверждён помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Однако 23 октября глава Штатов заявил о переносе саммита, объяснив это неблагоприятными условиями для достижения запланированного результата. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня заявил, что встреча в венгерской столице будет нужна по достижении определённого этапа переговоров, но о конкретных сроках говорить преждевременно.
