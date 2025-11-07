Глава Генштаба ВСУ анонсировал решения по поводу Красноармейска

«Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат», — сказал он.
По его словам, разглашение лишней информации сейчас может навредить выполнению задач бойцами. Генштаб также сообщил, что бои в районе Покровска идут в городской застройке, что усложняет операцию и требует скоординированных действий.
Ранее сообщалось, что под Красноармейском (Покровском) военнослужащие ВСУ из десантно-штурмовой и егерской бригад попали в плен к российским штурмовым подразделениям группировки «Центр». Захваченные бойцы рассказали, что на участках линии боевых действий, где они находились, украинские подразделения испытывали нехватку снабжения и трудности с эвакуацией раненых, в то время как российские операторы БПЛА активно контролировали ситуацию в воздухе.
