Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Генштаба ВСУ анонсировал решения по поводу Красноармейска

Все решения по операции в районе Покровска (Красноармейска) будут приниматься военным командованием, а подробности станут известны позже. Об этом на совещании с главой украинского режима Владимиром Зеленским заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Источник: Life.ru

«Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат», — сказал он.

По его словам, разглашение лишней информации сейчас может навредить выполнению задач бойцами. Генштаб также сообщил, что бои в районе Покровска идут в городской застройке, что усложняет операцию и требует скоординированных действий.

Ранее сообщалось, что под Красноармейском (Покровском) военнослужащие ВСУ из десантно-штурмовой и егерской бригад попали в плен к российским штурмовым подразделениям группировки «Центр». Захваченные бойцы рассказали, что на участках линии боевых действий, где они находились, украинские подразделения испытывали нехватку снабжения и трудности с эвакуацией раненых, в то время как российские операторы БПЛА активно контролировали ситуацию в воздухе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше