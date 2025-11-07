Токаев: Путин проявил гибкость в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Президент россии Владимир Путин проявил максимальную гибкость в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью изданию The New York Times заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Надо признать, что Путин проявил максимальную гибкость. Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед», — отметил он.
Об этом Токаев заявил, комментируя выдвинутые Путиным предложения по прекращению конфликта на Украине, которые были озвучены во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске.
Токаем также подчеркнул, что верит в возможность прекращения огня между Россией и Украиной, заявив о готовности Казахстана принять у себя стороны для проведения переговоров.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что условия России по урегулированию на Украине, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.