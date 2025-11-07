Ричмонд
Лукашенко сказал, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой

Лукашенко указал, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал указания, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой. Об этом, как пишет пресс-служба главы республики, он заявил, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Константина Молостова 7 ноября.

Именно ситуация на белорусско-литовской границе стала главной темой доклада главы ГПК президенту. В контексте указаний Александра Лукашенко по действиям белорусских пограничников и состоявшегося обсуждения, как сообщается, уже в ближайшие дни выстроят работу на протяжении всей границы с Литвой.

Ранее мы писали, что Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября. Правительство Беларуси приняло ответные меры, которые затронули более 5000 фур, чье движение по стране ограничили участком белорусско-литовской границы.

Позже стало известно, что Литва попросит Минск вернуть свои грузовики, но не откроет границу с Беларусью. Тем временем МИД республики озвучил для Литвы простое решение по ситуации с грузовиками на границе.

