Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя регионами

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями сегодня вечером. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пять БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Все сбитые беспилотники были самолетного типа. Средства ПВО успешно перехватили все угрозы, предотвращая возможные последствия атак. Ведомство продолжает мониторинг воздушной обстановки.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над различными регионами России. Пять дронов были уничтожены над Крымом, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше