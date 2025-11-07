Российские силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя регионами

«Пять БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Все сбитые беспилотники были самолетного типа. Средства ПВО успешно перехватили все угрозы, предотвращая возможные последствия атак. Ведомство продолжает мониторинг воздушной обстановки.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над различными регионами России. Пять дронов были уничтожены над Крымом, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской.
