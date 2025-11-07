Трамп: Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России

«Ему очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Это большая страна, но у них нет выхода к морю, у них нет портов, поэтому у них сложная проблема», — заявил Трамп. Американский лидер отметил, что для большой страны, не имеющей доступа к морским портам, диверсификация источников энергоносителей представляет серьёзную угрозу. По его словам, это объективная реальность, с которой приходится считаться.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по словам Дональда Трампа, попросил США снять санкции с российской нефти для его страны. Глава Белого дома заявил, что администрация США на данный момент отклонила данное ходатайство. При этом Орбан заявлял, что Вашингтон, возможно, не до конца осознаёт критическую важность предоставления подобной льготы для Венгрии.
