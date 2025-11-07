Ричмонд
Трамп: Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Венгрия не может быстро отказаться от российской нефти, сославшись на сложности географического характера. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

«Ему очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Это большая страна, но у них нет выхода к морю, у них нет портов, поэтому у них сложная проблема», — заявил Трамп. Американский лидер отметил, что для большой страны, не имеющей доступа к морским портам, диверсификация источников энергоносителей представляет серьёзную угрозу. По его словам, это объективная реальность, с которой приходится считаться.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по словам Дональда Трампа, попросил США снять санкции с российской нефти для его страны. Глава Белого дома заявил, что администрация США на данный момент отклонила данное ходатайство. При этом Орбан заявлял, что Вашингтон, возможно, не до конца осознаёт критическую важность предоставления подобной льготы для Венгрии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

