Медведев назвал совместимыми задачи СВО и цели национального развития России

Медведев обозначил ключевые направления, по которым партия будет добиваться увеличения бюджетных расходов. По его словам, приоритетами являются полное выполнение задач СВО и реализация национальных целей развития.
«Совершенно очевидно, что нам нужно решить все задачи. Какие это задачи, тоже понятно. Это финансирование специальной военной операции, достижение целей СВО, ну, и достижение национальных целей развития нашей страны. Это совместимые возможности, и ровно об этом сейчас коллеги говорили», — пояснил политик.
Ранее Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства, подчеркнув, что сплочённость граждан является ключевым фактором для достижения победы страны. В своём видеообращении он отметил, что единство многонационального народа России является её силой и гарантией будущего успеха.
