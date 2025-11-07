Ричмонд
Медведев назвал совместимыми задачи СВО и цели национального развития России

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о возможности одновременного финансирования специальной военной операции и достижения национальных целей развития России. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания программной комиссии.

Источник: Life.ru

Медведев обозначил ключевые направления, по которым партия будет добиваться увеличения бюджетных расходов. По его словам, приоритетами являются полное выполнение задач СВО и реализация национальных целей развития.

«Совершенно очевидно, что нам нужно решить все задачи. Какие это задачи, тоже понятно. Это финансирование специальной военной операции, достижение целей СВО, ну, и достижение национальных целей развития нашей страны. Это совместимые возможности, и ровно об этом сейчас коллеги говорили», — пояснил политик.

Ранее Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства, подчеркнув, что сплочённость граждан является ключевым фактором для достижения победы страны. В своём видеообращении он отметил, что единство многонационального народа России является её силой и гарантией будущего успеха.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

