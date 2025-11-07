Ричмонд
Трамп заявил, что саммит с Путиным не состоялся из-за боев в зоне СВО

Президент США назвал причину задержки саммита с лидером России.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал причины, по которым его встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не состоялась. Своим мнением глава Белого дома поделился во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах задержки саммита с российским коллегой, Трамп сказал: «Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться [в конфликте на Украине]».

Также американский лидер уточнил, что изначально он не был уверен в необходимости проведения встречи с Путиным, считая, что на ней якобы «не произойдет ничего значительного». Это связано с тем, что политики и так знают позиции друг друга по данному вопросу. Однако в случае, если переговоры состоятся, президент США предпочел бы, чтобы местом проведения был именно Будапешт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин готов к прямому диалогу с Дональдом Трампом и неоднократно подчеркивал свою заинтересованность во встречах. Представитель Кремля уточнил, что решение о месте переговоров принимается совместно, а Венгрия вызывает уважение мировых лидеров.

