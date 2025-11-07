Венгрия планирует закупить у США СПГ на $600 млн

Сделки могут заключить во время визита венгерского премьера Виктора Орбана в Вашингтон. Анонимный чиновник Белого дома сообщил агентству, что по итогам визита ожидаются соглашения в различных сферах.
Руководство из Будапешта планирует подписать контракт на 100 миллионов долларов с Westinghouse Electric Co. Для закупки ядерного топлива для венгерской атомной электростанции, которое сейчас поступает из России. Также обсуждается пакет на 600 миллионов долларов для поставки американского СПГ на протяжении пяти лет.
Агентство отмечает, что Венгрия ищет пути избежать последствий санкций против российских углеводородов, что стало основой для предложений по закупкам у США. Кроме того, стороны работают над меморандумом о приобретении Венгрией до 10 малых модульных реакторов стоимостью примерно 20 миллиардов долларов.
В материале указано, что переговоры по реакторам пока находятся на предварительной стадии, но в случае успешного завершения технологии могут составить конкуренцию российскому проекту по расширению мощностей АЭС «Пакш». Также венгерские чиновники указывают, что потенциальные соглашения между Венгрией и США касаются оборонной и финансовой сфер.
Напомним, что венгерский премьер-министр встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Также сообщалось, что Виктор Орбан стремится организовать визит президента США в Будапешт до предстоящих парламентских выборов.
