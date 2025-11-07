В Днепропетровске запретили публично использовать русский язык

«В Днепре (Днепропетровске. — Прим. Life.ru) по обращению уполномоченного по защите государственного языка и жителей общины города введён мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение принял исполком горсовета», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что украинские власти планируют исключить русский из перечня языков, подлежащих защите. Авторы документа полагают, что он, будучи наиболее употребимым среди нацменьшинств, потенциально способен заместить украинский в публичной коммуникации.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.