В Днепропетровске запретили публично использовать русский язык

Власти Днепра запретили публичное использование русского языка. Такое решение, по данным офиса уполномоченного по защите государственного языка, было принято городским исполнительным комитетом.

«В Днепре (Днепропетровске. — Прим. Life.ru) по обращению уполномоченного по защите государственного языка и жителей общины города введён мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение принял исполком горсовета», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют исключить русский из перечня языков, подлежащих защите. Авторы документа полагают, что он, будучи наиболее употребимым среди нацменьшинств, потенциально способен заместить украинский в публичной коммуникации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.