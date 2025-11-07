Лукашенко дал указания пограничникам, как действовать на границе с Литвой

В конце октября литовское правительство заявило о временном (до 1:00 мск 1 декабря) прекращении пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией, с возможностью продления этого срока. В качестве причины приостановки движения через два действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией литовская сторона назвала случаи проникновения в воздушное пространство Литвы метеорологических зондов, используемых для контрабанды. Позднее Литва допустила пересечение границы в одном из КПП для определенных категорий граждан.