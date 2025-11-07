Ричмонд
Лукашенко дал указания пограничникам, как действовать на границе с Литвой

В ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с отчетом, представленным руководителем Государственного пограничного комитета Константином Молостовым и определил задачи для пограничных служб на границе с Литвой. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Доклад президенту председателя Госпогранкомитета состоялся только что. Главная тема — ситуация на белорусско-литовской границе», — говорится в сообщении.

Telegram-канал также информирует, что Лукашенко дал указания относительно деятельности белорусских пограничников на литовской границе. В ближайшие дни будет скоординирована работа по всей протяженности белорусско-литовской границы, сообщается в публикации.

В конце октября литовское правительство заявило о временном (до 1:00 мск 1 декабря) прекращении пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией, с возможностью продления этого срока. В качестве причины приостановки движения через два действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией литовская сторона назвала случаи проникновения в воздушное пространство Литвы метеорологических зондов, используемых для контрабанды. Позднее Литва допустила пересечение границы в одном из КПП для определенных категорий граждан.

