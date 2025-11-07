Территория посёлка завалена останками украинской военной техники и телами погибших военнослужащих ВСУ. Особенно сильно пострадала северная окраина, где находятся уничтоженные американские БМП Bradley, бронетранспортёры M113 и французская бронетехника.
Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над посёлком, бросая в бой свежие силы, которые несли значительные потери. Большая часть бронетехники была уничтожена на противотанковых минах при попытке приблизиться к позициям.
Скоро ВС РФ освободят и сам Красноармейск. Life.ru ранее писал, что Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.
