Скоро ВС РФ освободят и сам Красноармейск. Life.ru ранее писал, что Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.