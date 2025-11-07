Трамп раскрыл, почему не стал встречаться с Путиным в Венгрии

«Думаю, я хотел бы провести её в Венгрии, в Будапеште. Но в итоге я не стал — не ожидал, что она принесёт какие-либо результаты», — заявил Трамп на встрече с премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме.
До этого российская и американская стороны вели активную подготовку к переговорам: лидеры двух стран обсуждали будущий саммит в ходе двухчасового телефонного разговора 16 октября. Однако позднее встречу решили отложить.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп заявил о «очень хорошем шансе» провести встречу с Путиным в Будапеште. Американский президент уверяет, что переговоры могут пройти уже скоро.
