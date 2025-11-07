Лукашенко дал указания белорусским солдатам на границе с Литвой

Ранее Лукашенко сообщил, что американская сторона потребовала от Минска извинений перед Литвой за запуск метеозондов, нарушивших воздушное пространство страны. По его словам, он не считает себя или белорусские власти виновными в инциденте. Лукашенко также отметил, что переговоры с США ведутся тяжело и непросто. Сразу после запуска зондов Вашингтон направил Белоруссии сообщение о возложении на страну ответственности и потребовал немедленных публичных извинений от властей и лично от президента.