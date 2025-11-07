Лукашенко дал указания белорусским солдатам на границе с Литвой

«Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой», — говорится в материале.
В ближайшее время будет выстроена организация работы вдоль всей границы с Литвой. Президент и руководство пограничного комитета обсуждают меры, направленные на контроль и обеспечение безопасности на пограничной линии.
Ранее Лукашенко сообщил, что американская сторона потребовала от Минска извинений перед Литвой за запуск метеозондов, нарушивших воздушное пространство страны. По его словам, он не считает себя или белорусские власти виновными в инциденте. Лукашенко также отметил, что переговоры с США ведутся тяжело и непросто. Сразу после запуска зондов Вашингтон направил Белоруссии сообщение о возложении на страну ответственности и потребовал немедленных публичных извинений от властей и лично от президента.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.