Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: шатдаун нанесет экономике США больший ущерб, чем ожидалось

«Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что шатдаун длится так долго», — сказал Хассет в эфире телеканала Fox Business.

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) может привести к долгосрочным негативным последствиям и уже наносит больший ущерб экономике, чем ожидалось. Об этом сообщил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, информирует газета «Известия».

«Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что шатдаун длится так долго», — сказал Хассет в эфире телеканала Fox Business.

Он также подчеркнул, что из-за последствий шатдауна прогноз роста ВВП США в четвертом квартале снизился примерно вдвое по сравнению с первоначальными ожиданиями.

Агентство Bloomberg писало, что каждая неделя шатдауна в среднем обходится экономике США в $15 млрд.

Приостановка работы правительства США началась 1 октября 2025 года после того, как демократы и республиканцы в Конгрессе не смогли договориться о законопроекте о расходах, необходимом для продолжения финансирования. Республиканская партия потребовала принятия законопроекта до 21 ноября, но демократы в Сенате отказались обеспечить необходимое количество голосов для его утверждения, настаивая на том, чтобы Трамп сохранил льготы в здравоохранении. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях. -0-

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше