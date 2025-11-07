Белый дом: шатдаун нанесет экономике США больший ущерб, чем ожидалось

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) может привести к долгосрочным негативным последствиям и уже наносит больший ущерб экономике, чем ожидалось. Об этом сообщил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, информирует газета «Известия».
«Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что шатдаун длится так долго», — сказал Хассет в эфире телеканала Fox Business.
Он также подчеркнул, что из-за последствий шатдауна прогноз роста ВВП США в четвертом квартале снизился примерно вдвое по сравнению с первоначальными ожиданиями.
Агентство Bloomberg писало, что каждая неделя шатдауна в среднем обходится экономике США в $15 млрд.
Приостановка работы правительства США началась 1 октября 2025 года после того, как демократы и республиканцы в Конгрессе не смогли договориться о законопроекте о расходах, необходимом для продолжения финансирования. Республиканская партия потребовала принятия законопроекта до 21 ноября, но демократы в Сенате отказались обеспечить необходимое количество голосов для его утверждения, настаивая на том, чтобы Трамп сохранил льготы в здравоохранении. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях. -0-