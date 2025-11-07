В Турции выдали ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

Ранее Life.ru писал, что Реджеп Тайип Эрдоган отказался участвовать в мирном саммите в Египте, узнав, что туда приглашён Нетаньяху. Турецкий президент даже развернул самолёт, находясь уже в небе над Шарм-эш-Шейхом. После этого Израиль отменил участие своего премьера в саммите, чтобы избежать международного скандала.