В Турции выдали ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

«В отношении 37 подозреваемых, среди которых премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, выдан ордер на арест по обвинению в совершении геноцида и преступлений против человечности», — говорится в заявлении генпрокуратуры.
Турецкая сторона обвиняет власти сионистского государства в массированных бомбардировках Газы и блокировке гуманитарной помощи. Это первый случай, когда турецкие прокуроры официально добиваются ареста высших руководителей Израиля.
Ранее Life.ru писал, что Реджеп Тайип Эрдоган отказался участвовать в мирном саммите в Египте, узнав, что туда приглашён Нетаньяху. Турецкий президент даже развернул самолёт, находясь уже в небе над Шарм-эш-Шейхом. После этого Израиль отменил участие своего премьера в саммите, чтобы избежать международного скандала.
