В Турции выдали ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ещё 36 высокопоставленных израильских чиновников. Им вменяют геноцид и преступления против человечности из-за действий израильской армии в секторе Газа.

Источник: Life.ru

«В отношении 37 подозреваемых, среди которых премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, выдан ордер на арест по обвинению в совершении геноцида и преступлений против человечности», — говорится в заявлении генпрокуратуры.

Турецкая сторона обвиняет власти сионистского государства в массированных бомбардировках Газы и блокировке гуманитарной помощи. Это первый случай, когда турецкие прокуроры официально добиваются ареста высших руководителей Израиля.

Ранее Life.ru писал, что Реджеп Тайип Эрдоган отказался участвовать в мирном саммите в Египте, узнав, что туда приглашён Нетаньяху. Турецкий президент даже развернул самолёт, находясь уже в небе над Шарм-эш-Шейхом. После этого Израиль отменил участие своего премьера в саммите, чтобы избежать международного скандала.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
