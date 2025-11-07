Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США

«Я хочу поговорить о противнике, который представляет очень серьезную угрозу для США. Этот противник — один из последних мировых оплотов центрального планирования. Им управляет диктатура пятилетнего планирования», — заявил Хегсет.
По его словам, этот «соперник» уничтожает новые идеи и подавляет свободу мысли, ставит под угрозу жизни военных и безопасность страны.
«Возможно, это звучит как бывший Советский Союз, но этого врага давно нет», — сказал Хегсет.
С масштабом и мощью этого противника не может соперничать и Китай, уверен военный министр.
«Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне. Не люди, но процесс. Не гражданские, а система», — сказал Хегсет.