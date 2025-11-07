Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ненужная бюрократия в ведомстве достигла таких масштабов, что стала более серьезной угрозой для США, чем Советский Союз в прошлом или Китай сегодня.

Источник: Reuters

«Я хочу поговорить о противнике, который представляет очень серьезную угрозу для США. Этот противник — один из последних мировых оплотов центрального планирования. Им управляет диктатура пятилетнего планирования», — заявил Хегсет.

По его словам, этот «соперник» уничтожает новые идеи и подавляет свободу мысли, ставит под угрозу жизни военных и безопасность страны.

«Возможно, это звучит как бывший Советский Союз, но этого врага давно нет», — сказал Хегсет.

С масштабом и мощью этого противника не может соперничать и Китай, уверен военный министр.

«Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне. Не люди, но процесс. Не гражданские, а система», — сказал Хегсет.